Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1788 года M M (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 реала
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1788 года со знаком M M. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1140 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
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- Tauler & Fau (5)
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность AU
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Продавец Cayón
Дата 5 декабря 2019
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
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Дата 3 февраля 2016
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
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Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
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Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
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Дата 28 мая 2014
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность AU
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Где продать?
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