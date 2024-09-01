Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1788 года M M (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 реал
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1788 года со знаком M M. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1200 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 декабря 2020
Сохранность VG
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность VF
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Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность AU
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Дата 28 мая 2014
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
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Где продать?
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