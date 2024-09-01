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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1788 года M M (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 реал 1788 года M M - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 реал 1788 года M M - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 реал
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1788 года со знаком M M. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1200 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 реал 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 1 реал 1788 M M на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
1286 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Испания 1 реал 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1788 M M на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1788 M M на аукционе ibercoin - December 22, 2020
Продавец ibercoin
Дата 22 декабря 2020
Сохранность VG
Цена
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Испания 1 реал 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1788 M M на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1788 M M на аукционе Cayón - December 27, 2019
Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1788 M M на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1788 M M на аукционе Heritage - April 23, 2018
Испания 1 реал 1788 M M на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 1 реал 1788 M M на аукционе Auction World - January 22, 2018
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 1 реал 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность AU
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Испания 1 реал 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1788 M M на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1788 M M на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1788 M M на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1788 M M на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1788 M M на аукционе HERVERA - May 8, 2012
Продавец HERVERA
Дата 8 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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