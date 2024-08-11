Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1788 года S C (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (270) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1788 года со знаком S C. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 41571 проданному на аукционе Stack's Bowers за 13000 USD. Торги состоялись 20 августа 2021.
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Сохранность (слабы)
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Дата 25 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
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Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
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Дата 10 мая 2024
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Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
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Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 14 марта 2024
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Дата 14 марта 2024
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Дата 12 ноября 2023
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Дата 15 марта 2023
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