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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1788 года S C (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1788 года S C - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1788 года S C - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (270) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1788 года со знаком S C. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 41571 проданному на аукционе Stack's Bowers за 13000 USD. Торги состоялись 20 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
2812 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1947 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе VINCHON - May 23, 2024
Продавец VINCHON
Дата 23 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
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Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
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Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе Nomisma Aste - November 12, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе Stack's - September 14, 2023
Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Испания 8 эскудо 1788 S C на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Продавец Great Coins & Art Auctions
Дата 6 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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