Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1788 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 реала
- Год 1788
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1788 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5111 проданному на аукционе Cayón Subastas за 115 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
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Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
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Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
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Где продать?
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