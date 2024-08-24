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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1788 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 реала 1788 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 реала 1788 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 реала
  • Год 1788
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1788 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5111 проданному на аукционе Cayón Subastas за 115 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (2)
  • Herrero (4)
  • Monedalia.es (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
Испания 2 реала 1788 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Испания 2 реала 1788 M MF на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 2 реала 1788 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1788 M MF на аукционе Cayón - December 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1788 M MF на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2014
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Испания 2 реала 1788 M MF на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1788 M MF на аукционе Herrero - December 12, 2013
Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1788 M MF на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1788 M MF на аукционе Herrero - December 13, 2012
Продавец Herrero
Дата 13 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1788 M MF на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1788 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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