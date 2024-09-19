Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 эскудо 1788 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1788
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1788 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 450 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Pars Coins
Дата 14 июля 2020
Сохранность XF45 ANACS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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