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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1788 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1788 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1788 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1788 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 450 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 эскудо 1788 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1 эскудо 1788 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Испания 1 эскудо 1788 M MF на аукционе Coin Cabinet - October 18, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 145 GBP
Испания 1 эскудо 1788 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M MF на аукционе Jesús Vico - June 9, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M MF на аукционе Pars Coins - July 14, 2020
Продавец Pars Coins
Дата 14 июля 2020
Сохранность XF45 ANACS
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M MF на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M MF на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M MF на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1 эскудо 1788 M MF на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M MF на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M MF на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M MF на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M MF на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 1 эскудо 1788 M MF на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 1 эскудо 1788 M MF на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 1 эскудо 1788 M MF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 1 эскудо 1788 M MF на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 1 эскудо 1788 M MF на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 1 эскудо 1788 M MF на аукционе Cayón - January 28, 2013
Продавец Cayón
Дата 28 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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