Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1788 года S C (Испания, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 реала
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1788 года со знаком S C. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 564 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 300 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
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Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
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Дата 15 декабря 2023
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Дата 5 июля 2023
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Дата 20 сентября 2022
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Дата 13 сентября 2022
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 21 октября 2021
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Дата 6 июля 2021
Сохранность F
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Дата 19 ноября 2020
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Дата 26 мая 2020
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Дата 18 октября 2016
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