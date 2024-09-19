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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1788 года S C (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 реала 1788 года S C - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 реала 1788 года S C - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 реала
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1788 года со знаком S C. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 564 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 300 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

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Испания 4 реала 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Испания 4 реала 1788 S C на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 1800 NOK
Испания 4 реала 1788 S C на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1788 S C на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Испания 4 реала 1788 S C на аукционе Rio de la Plata - December 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1788 S C на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1788 S C на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1788 S C на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2021
Сохранность F
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Испания 4 реала 1788 S C на аукционе Bertolami - January 10, 2021
Продавец Bertolami
Дата 10 января 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1788 S C на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1788 S C на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1788 S C на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1788 S C на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1788 S C на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1788 S C на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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