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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1788 года M M (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1788 года M M - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1788 года M M - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (109) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1788 года со знаком M M. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 650 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
368 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
294 $
Цена в валюте аукциона 3200 NOK
Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе Jesús Vico - April 16, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе Jesús Vico - April 16, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 16, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе Nomisma Aste - June 9, 2022
Продавец Nomisma Aste
Дата 9 июня 2022
Сохранность F
Цена
Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе Soler y Llach - March 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе Silicua Coins - December 17, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе Stack's - June 25, 2021
Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе Stack's - June 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность F15 NGC
Цена
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Испания 1 эскудо 1788 M M на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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