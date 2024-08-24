Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 эскудо 1788 года M M (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1788 года со знаком M M. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 650 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2021.
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
368 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 16 апреля 2024
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Дата 7 марта 2024
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Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
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Дата 23 февраля 2024
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Дата 2 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF30 PCGS
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность UNC
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Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность F15 NGC
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Где продать?
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