Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1788 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1788
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1788 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 763 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 950 EUR. Торги состоялись 27 мая 2024.
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Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
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Дата 3 июня 2021
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Дата 5 февраля 2020
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Дата 23 января 2020
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Дата 11 декабря 2019
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Дата 14 марта 2019
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