Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1788 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1788
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1788 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1371 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 10000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
2670 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
10954 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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