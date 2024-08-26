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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1788 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1788 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1788 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1788 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1371 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 10000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 эскудо 1788 M MF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
2670 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Испания 8 эскудо 1788 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
10954 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Испания 8 эскудо 1788 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M MF на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M MF на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M MF на аукционе Varesi - September 20, 2023
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M MF на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
Испания 8 эскудо 1788 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M MF на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M MF на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
Испания 8 эскудо 1788 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M MF на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M MF на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность AU
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Испания 8 эскудо 1788 M MF на аукционе Jesús Vico - December 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1788 M MF на аукционе Jesús Vico - July 20, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1788 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Испания 8 эскудо 1788 M MF на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M MF на аукционе Heritage - January 22, 2021
Испания 8 эскудо 1788 M MF на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M MF на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 эскудо 1788 M MF на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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