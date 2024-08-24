Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1788 года S C (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 реала
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1788 года со знаком S C. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 64609 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2160 USD. Торги состоялись 25 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 80 AUD
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность F12 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность G6 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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