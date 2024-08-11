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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1788 года M DV (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 реала 1788 года M DV - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 реала 1788 года M DV - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 реала
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1788 года со знаком M DV. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Cayón Subastas за 65 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Испания 2 реала 1788 M DV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 2 реала 1788 M DV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 2 реала 1788 M DV на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1788 M DV на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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