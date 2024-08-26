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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1788 года (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 мараведи 1788 года - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 мараведи 1788 года - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1788 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1700 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

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  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (8)
Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1788 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
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Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Silicua Coins - February 4, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 4 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1788 на аукционе Soler y Llach - December 17, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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