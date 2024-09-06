Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1788 года S C (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1788 года со знаком S C. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU
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Дата 24 мая 2017
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Дата 19 октября 2016
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
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