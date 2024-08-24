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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1785 года S C (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1785 года S C - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1785 года S C - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1785 года со знаком S C. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 33298 проданному на аукционе Heritage Auctions за 494 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 эскудо 1785 S C на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 300 AUD
Испания 1 эскудо 1785 S C на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Испания 1 эскудо 1785 S C на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 S C на аукционе Jesús Vico - July 20, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 S C на аукционе Heritage - December 10, 2020
Испания 1 эскудо 1785 S C на аукционе Heritage - December 10, 2020
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2020
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 S C на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 S C на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 S C на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 S C на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 S C на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 S C на аукционе Heritage - April 10, 2017
Испания 1 эскудо 1785 S C на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 S C на аукционе Varesi - November 19, 2016
Продавец Varesi
Дата 19 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 S C на аукционе Aurora Numismatica - November 18, 2016
Продавец Aurora Numismatica
Дата 18 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 S C на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 S C на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 S C на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 S C на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 S C на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 S C на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 S C на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 S C на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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