Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 эскудо 1785 года S C (Испания, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1785
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1785 года со знаком S C. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 33298 проданному на аукционе Heritage Auctions за 494 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Varesi (1)
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 300 AUD
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2020
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Varesi
Дата 19 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 18 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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