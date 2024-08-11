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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1785 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
4 эскудо 1785 M DV
Средняя цена 740 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
4 эскудо 1785 S C
Средняя цена 520 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 эскудо 1785 M DV
Средняя цена 370 $
Продажи
0 185
Аверс
Реверс
1 эскудо 1785 S C
Средняя цена 210 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1785 M DV
Средняя цена 210 $
Продажи
0 54

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 реала 1785 M JD
Средняя цена 50 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 реала 1785 M DV
Средняя цена 80 $
Продажи
1 19
Аверс
Реверс
1 реал 1785 M DV
Средняя цена 95 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 реала 1785 M DV
Средняя цена 50 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1785
Средняя цена 70 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
4 мараведи 1785
Средняя цена 80 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
2 мараведи 1785
Средняя цена 80 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
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