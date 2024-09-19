Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1785 года (Испания, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 мараведи
- Год 1785
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1785 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1405 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 140 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2021.
Сохранность
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- Cayón (1)
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- Monedalia.es (1)
- Tauler & Fau (3)
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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