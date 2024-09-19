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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1785 года (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 мараведи 1785 года - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 мараведи 1785 года - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1785 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1405 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 140 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (1)
  • Herrero (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 2 мараведи 1785 на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 2 мараведи 1785 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность F
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 2 мараведи 1785 на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1785 на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1785 на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 2 мараведи 1785 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1785 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1785 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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