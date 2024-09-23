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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1785 года S C (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1785 года S C - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1785 года S C - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1785 года со знаком S C. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 1100 EUR. Торги состоялись 27 августа 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • HERVERA (5)
  • Monedalia.es (1)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (6)
  • UBS (2)
Испания 4 эскудо 1785 S C на аукционе Silicua Coins - August 27, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
1298 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Испания 4 эскудо 1785 S C на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
1093 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Испания 4 эскудо 1785 S C на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 эскудо 1785 S C на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1785 S C на аукционе Auctiones - March 18, 2018
Продавец Auctiones
Дата 18 марта 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 4 эскудо 1785 S C на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1785 S C на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1785 S C на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1785 S C на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1785 S C на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1785 S C на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1785 S C на аукционе HERVERA - October 25, 2011
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1785 S C на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1785 S C на аукционе HERVERA - May 3, 2011
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1785 S C на аукционе Soler y Llach - May 2, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1785 S C на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность XF
Цена
Испания 4 эскудо 1785 S C на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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