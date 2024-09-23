Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1785 года S C (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1785
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1785 года со знаком S C. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 1100 EUR. Торги состоялись 27 августа 2021.
Сохранность
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- Soler y Llach (6)
- UBS (2)
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
1298 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
1093 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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