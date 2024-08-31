Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1785 года M DV (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 реала
- Год 1785
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1785 года со знаком M DV. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе St James’s Auction за 130 GBP. Торги состоялись 29 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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