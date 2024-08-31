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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1785 года M DV (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 реала 1785 года M DV - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 реала 1785 года M DV - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1785 года со знаком M DV. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе St James’s Auction за 130 GBP. Торги состоялись 29 ноября 2023.

Сохранность
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Испания 1/2 реала 1785 M DV на аукционе St James’s - November 29, 2023
Продавец St James’s
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Испания 1/2 реала 1785 M DV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Испания 1/2 реала 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1785 M DV на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1785 M DV на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1785 M DV на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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