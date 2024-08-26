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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1785 года M DV (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1785 года M DV - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1785 года M DV - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (185) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1785 года со знаком M DV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 62623 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1080 USD. Торги состоялись 7 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 эскудо 1785 M DV на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
828 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Испания 1 эскудо 1785 M DV на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
363 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 1 эскудо 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 M DV на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 M DV на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 M DV на аукционе Jesús Vico - April 16, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 M DV на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 M DV на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 M DV на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 M DV на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 M DV на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 M DV на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 M DV на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 M DV на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 M DV на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 M DV на аукционе Jesús Vico - July 11, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 M DV на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 M DV на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 M DV на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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