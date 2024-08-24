Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1785 года M DV (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 реала
- Год 1785
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1785 года со знаком M DV. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 260 EUR. Торги состоялись 24 июня 2020.
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 15 декабря 2015
Сохранность F
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Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность XF
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Дата 29 марта 2012
Сохранность VF
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