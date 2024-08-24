Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1785 года M DV (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 реала 1785 года M DV - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 реала 1785 года M DV - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 реала
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1785 года со знаком M DV. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 260 EUR. Торги состоялись 24 июня 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (6)
  • Cayón (2)
  • CoinsNB (1)
  • Heritage Eur (1)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (4)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 реала 1785 M DV на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Испания 2 реала 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 2 реала 1785 M DV на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1785 M DV на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1785 M DV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1785 M DV на аукционе Tauler & Fau - June 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1785 M DV на аукционе ibercoin - December 15, 2015
Продавец ibercoin
Дата 15 декабря 2015
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1785 M DV на аукционе ibercoin - December 3, 2014
Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1785 M DV на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1785 M DV на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1785 M DV на аукционе HERVERA - May 8, 2012
Продавец HERVERA
Дата 8 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1785 M DV на аукционе Soler y Llach - May 7, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 7 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1785 M DV на аукционе ibercoin - March 29, 2012
Продавец ibercoin
Дата 29 марта 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1785 M DV на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Испания 2 реала 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 реала 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла III Монеты Испании 1785 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 2 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск