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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1785 года M DV (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 реал 1785 года M DV - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 реал 1785 года M DV - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 реал
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1785 года со знаком M DV. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 594 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 320 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2023.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (3)
  • Numismática Leilões (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 1 реал 1785 M DV на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность F
Цена
354 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Испания 1 реал 1785 M DV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 1 реал 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1785 M DV на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1785 M DV на аукционе Tauler & Fau - April 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - January 27, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 января 2009
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1785 M DV на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
Испания 1 реал 1785 M DV на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 реал 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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