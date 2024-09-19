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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1785 года M DV (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1785 года M DV - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1785 года M DV - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1785 года со знаком M DV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 12 марта 2015.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (18)
  • Bertolami (1)
  • Cayón (6)
  • Emporium Hamburg (2)
  • HERVERA (3)
  • ibercoin (1)
  • Münzenonline (1)
  • Soler y Llach (3)
  • UBS (1)
Испания 4 эскудо 1785 M DV на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
1085 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Испания 4 эскудо 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1105 $
Цена в валюте аукциона 1030 EUR
Испания 4 эскудо 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 эскудо 1785 M DV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1785 M DV на аукционе Münzenonline - October 25, 2019
Продавец Münzenonline
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1785 M DV на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1785 M DV на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1785 M DV на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1785 M DV на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1785 M DV на аукционе Bertolami - September 20, 2017
Продавец Bertolami
Дата 20 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 4 эскудо 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1785 M DV на аукционе Aureo & Calicó - September 30, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1785 M DV на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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