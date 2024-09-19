Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1785 года M DV (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1785
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1785 года со знаком M DV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 12 марта 2015.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1105 $
Цена в валюте аукциона 1030 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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