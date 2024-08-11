Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1785 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 мараведи
- Год 1785
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1785 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 9 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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