Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1785 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 мараведи
- Год 1785
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1785 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 340 EUR. Торги состоялись 11 марта 2009.
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