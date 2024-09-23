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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1779 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1779 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1779 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1779 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 643 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 380 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (2)
  • CoinsNB (1)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (1)
  • Möller (1)
  • Soler y Llach (2)
  • UBS (1)
Испания 1 эскудо 1779 S CF на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 1 эскудо 1779 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Испания 1 эскудо 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1779 S CF на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1779 S CF на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1779 S CF на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 1 эскудо 1779 S CF на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1779 S CF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1779 S CF на аукционе HERVERA - February 22, 2011
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1779 S CF на аукционе Soler y Llach - February 21, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
Испания 1 эскудо 1779 S CF на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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