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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1779 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1779 M PJ
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
8 эскудо 1779 S CF
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
4 эскудо 1779 M PJ
Средняя цена 820 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
4 эскудо 1779 S CF
Средняя цена 530 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 эскудо 1779 M PJ
Средняя цена 320 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
2 эскудо 1779 S CF
Средняя цена 370 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 эскудо 1779 S CF
Средняя цена 240 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 эскудо 1779 M PJ
Средняя цена 470 $
Продажи
1 71
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1779 M PJ
Средняя цена 160 $
Продажи
1 56
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1779 S CF
Средняя цена 160 $
Продажи
0 38

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1779 S CF
Средняя цена 530 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
4 реала 1779 M PJ
Средняя цена 190 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
4 реала 1779 S CF
Средняя цена 350 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 реала 1779 M PJ
Средняя цена 60 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 реала 1779 S CF
Средняя цена 75 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 реал 1779 M PJ
Средняя цена 15 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 реал 1779 S CF
Средняя цена 55 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 реала 1779 M PJ
Средняя цена 15 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/2 реала 1779 S CF
Средняя цена 45 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1779
Средняя цена 75 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
4 мараведи 1779
Средняя цена 40 $
Продажи
1 25
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
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