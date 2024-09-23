Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1779 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1779
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1779 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 639 проданному на аукционе Cayón Subastas за 820 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
771 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
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Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
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Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2015
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Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
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Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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