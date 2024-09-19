Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1779 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 мараведи
- Год 1779
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1779 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2872 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 140 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
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Дата 25 февраля 2021
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Дата 19 ноября 2020
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Дата 17 сентября 2020
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Дата 18 сентября 2017
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