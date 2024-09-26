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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1779 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 реалов 1779 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 реалов 1779 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1779 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 614 проданному на аукционе Cayón Subastas за 900 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 реалов 1779 S CF на аукционе Stack's - June 27, 2024
Испания 8 реалов 1779 S CF на аукционе Stack's - June 27, 2024
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Испания 8 реалов 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
595 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Испания 8 реалов 1779 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1779 S CF на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1779 S CF на аукционе Tauler & Fau - September 26, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1779 S CF на аукционе Cayón - April 28, 2016
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1779 S CF на аукционе Cayón - February 4, 2012
Продавец Cayón
Дата 4 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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