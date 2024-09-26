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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1779 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1779 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1779 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1779 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30629 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7285 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 эскудо 1779 S CF на аукционе Bolaffi - June 10, 2024
Продавец Bolaffi
Дата 10 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1509 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Испания 8 эскудо 1779 S CF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1949 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Испания 8 эскудо 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 эскудо 1779 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 эскудо 1779 S CF на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - September 14, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1779 S CF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
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Испания 8 эскудо 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1779 S CF на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1779 S CF на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
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Испания 8 эскудо 1779 S CF на аукционе Heritage - September 22, 2015
Испания 8 эскудо 1779 S CF на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 эскудо 1779 S CF на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - September 18, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1779 S CF на аукционе Heritage - October 1, 2013
Испания 8 эскудо 1779 S CF на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
Испания 8 эскудо 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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