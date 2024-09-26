Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1779 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1779
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1779 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30629 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7285 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1949 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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