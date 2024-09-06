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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1779 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 реала 1779 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 реала 1779 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 реала
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1779 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 810 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 550 EUR. Торги состоялись 17 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 реала 1779 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Испания 4 реала 1779 M PJ на аукционе Stack's - April 22, 2024
Испания 4 реала 1779 M PJ на аукционе Stack's - April 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Испания 4 реала 1779 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1779 M PJ на аукционе Leu - July 13, 2023
Продавец Leu
Дата 13 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1779 M PJ на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1779 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1779 M PJ на аукционе Heritage - May 26, 2022
Продавец Heritage
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Испания 4 реала 1779 M PJ на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Испания 4 реала 1779 M PJ на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1779 M PJ на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1779 M PJ на аукционе Jesús Vico - May 31, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1779 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1779 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность F
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Испания 4 реала 1779 M PJ на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1779 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1779 M PJ на аукционе Cayón - December 22, 2016
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1779 M PJ на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1779 M PJ на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1779 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - February 3, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1779 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1779 M PJ на аукционе Cayón - June 11, 2014
Продавец Cayón
Дата 11 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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