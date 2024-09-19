Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1779 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1779
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1779 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 800 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.
Сохранность
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- UBS (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
471 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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