Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1779 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1779
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1779 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1100 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
964 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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