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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1779 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1779 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1779 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1779 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1645 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (6)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Испания 2 эскудо 1779 S CF на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность F
Цена
338 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Испания 2 эскудо 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 2 эскудо 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1779 S CF на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1779 S CF на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1779 S CF на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1779 S CF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1779 S CF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1779 S CF на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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