Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1779 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1779
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1779 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1645 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.
Сохранность
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- Tauler & Fau (1)
- UBS (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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