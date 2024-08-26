Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 эскудо 1779 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1779
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1779 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 36229 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
359 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность F
Цена
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