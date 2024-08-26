Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1779 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1779 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1779 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1779 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 36229 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • Aureo & Calicó (23)
  • Cayón (8)
  • Felzmann (2)
  • Goldberg (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (3)
  • Herrero (3)
  • HERVERA (3)
  • ibercoin (2)
  • iNumis (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Künker (1)
  • Monedalia.es (2)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Numisor (1)
  • Sedwick (2)
  • Silicua Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (6)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (4)
  • UBS (2)
Испания 1 эскудо 1779 M PJ на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
305 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Испания 1 эскудо 1779 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
359 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 1 эскудо 1779 M PJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1779 M PJ на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1779 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1779 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1779 M PJ на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1779 M PJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1779 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1779 M PJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1779 M PJ на аукционе Silicua Coins - October 29, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1779 M PJ на аукционе Heritage - September 26, 2021
Испания 1 эскудо 1779 M PJ на аукционе Heritage - September 26, 2021
Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1779 M PJ на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1779 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1779 M PJ на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1779 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1779 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1779 M PJ на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1779 M PJ на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1779 M PJ на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1779 M PJ на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Испания 1 эскудо 1779 M PJ на аукционе Heritage - August 19, 2024
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла III Монеты Испании 1779 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 1 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск