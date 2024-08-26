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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1779 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 реала 1779 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 реала 1779 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1779 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2217 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 65 EUR. Торги состоялись 28 мая 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (2)
  • Herrero (1)
  • ibercoin (1)
Испания 1/2 реала 1779 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Испания 1/2 реала 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 1/2 реала 1779 S CF на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1779 S CF на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 1/2 реала 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 1/2 реала 1779 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1779 S CF на аукционе ibercoin - June 26, 2013
Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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