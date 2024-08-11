Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 эскудо 1787 года S CM (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (113) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1787 года со знаком S CM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 63504 проданному на аукционе Heritage Auctions за 492 USD. Торги состоялись 16 декабря 2020.
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Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
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Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 1800 NOK
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
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Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
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Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU53 NGC
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Дата 13 декабря 2022
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Продавец Heritage
Дата 20 октября 2022
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Дата 17 октября 2022
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
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Дата 25 марта 2022
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Дата 10 марта 2022
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Дата 5 декабря 2021
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Дата 14 октября 2021
Сохранность XF45 PCGS
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Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
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