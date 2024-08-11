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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1787 года S CM (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1787 года S CM - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1787 года S CM - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (113) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1787 года со знаком S CM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 63504 проданному на аукционе Heritage Auctions за 492 USD. Торги состоялись 16 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 3600 NOK
Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе Roschberg Mynthandel AS - March 16, 2024
Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность VF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 1800 NOK
Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе Heritage - December 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе Silicua Coins - October 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе Heritage - October 20, 2022
Продавец Heritage
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
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Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе Silicua Coins - March 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе Heritage - February 24, 2022
Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе Stack's - October 14, 2021
Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе Stack's - October 14, 2021
Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе Heritage - August 19, 2024
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2024
Сохранность XF40 PCGS
К аукциону
Испания 1 эскудо 1787 S CM на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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