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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1787 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1787 S CM
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 197
Аверс
Реверс
4 эскудо 1787 M DV
Средняя цена 990 $
Продажи
1 428
Аверс
Реверс
4 эскудо 1787 S CM
Средняя цена 930 $
Продажи
0 111
Аверс
Реверс
2 эскудо 1787 M DV
Средняя цена 280 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
2 эскудо 1787 S CM
Средняя цена 410 $
Продажи
0 112
Аверс
Реверс
1 эскудо 1787 M DV
Средняя цена 330 $
Продажи
2 416
Аверс
Реверс
1 эскудо 1787 S CM
Средняя цена 250 $
Продажи
2 113
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1787 M DV
Средняя цена 200 $
Продажи
1 179

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 реала 1787 M DV
Средняя цена 75 $
Продажи
1 4
Аверс
Реверс
1 реал 1787 M DV
Средняя цена 95 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1787
Средняя цена 80 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
4 мараведи 1787
Средняя цена 70 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
2 мараведи 1787
Средняя цена 45 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
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