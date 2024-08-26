Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1787 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 мараведи
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1787 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 335 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 120 EUR. Торги состоялись 31 мая 2017.
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Дата 12 апреля 2023
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Дата 13 декабря 2021
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Дата 17 декабря 2020
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Дата 19 ноября 2020
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Дата 24 сентября 2019
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Сохранность XF
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Дата 13 декабря 2017
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Дата 29 октября 2014
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Где продать?
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