Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1787 года M DV (Испания, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 реал
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1787 года со знаком M DV. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 160 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
Сохранность
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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