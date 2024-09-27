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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1787 года (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 мараведи 1787 года - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 мараведи 1787 года - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1787 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 220 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
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  • Tauler & Fau (6)
Испания 4 мараведи 1787 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Испания 4 мараведи 1787 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 4 мараведи 1787 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1787 на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1787 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1787 на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1787 на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1787 на аукционе Tauler & Fau - March 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1787 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1787 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1787 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Испания 4 мараведи 1787 на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
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Испания 4 мараведи 1787 на аукционе Stack's - October 22, 2020
Испания 4 мараведи 1787 на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Испания 4 мараведи 1787 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1787 на аукционе ibercoin - June 5, 2019
Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1787 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1787 на аукционе Herrero - December 10, 2015
Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1787 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1787 на аукционе ibercoin - February 11, 2014
Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1787 на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1787 на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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