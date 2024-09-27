Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1787 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 мараведи
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1787 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 220 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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