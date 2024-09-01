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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1787 года M DV (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1787 года M DV - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1787 года M DV - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1787 года со знаком M DV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Cayón Subastas за 500 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (11)
  • Cayón (3)
  • HERVERA (6)
  • Soler y Llach (7)
  • UBS (1)
Испания 2 эскудо 1787 M DV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
536 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Испания 2 эскудо 1787 M DV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
356 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Испания 2 эскудо 1787 M DV на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1787 M DV на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1787 M DV на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1787 M DV на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1787 M DV на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1787 M DV на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1787 M DV на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1787 M DV на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1787 M DV на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1787 M DV на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1787 M DV на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1787 M DV на аукционе Aureo & Calicó - February 3, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1787 M DV на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1787 M DV на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1787 M DV на аукционе Aureo & Calicó - April 22, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1787 M DV на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1787 M DV на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1787 M DV на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1787 M DV на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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