Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1787 года M DV (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1787 года со знаком M DV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Cayón Subastas за 500 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
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- UBS (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
356 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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