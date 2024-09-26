Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1787 года M DV (Испания, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 реала
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1787 года со знаком M DV. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе Cayón Subastas за 115 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (2)
- Cayón (2)
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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