Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1787 года S CM (Испания, Карл III)
Фотография: Numismatica Ranieri S.r.l.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (112) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1787 года со знаком S CM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 33225 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 21 января 2021.
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 27 апреля 2024
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
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Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 3 сентября 2023
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
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Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 21 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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