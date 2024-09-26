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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1787 года S CM (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1787 года S CM - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1787 года S CM - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (197)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1787 года со знаком S CM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 3400 EUR. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 эскудо 1787 S CM на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность XF
Цена
2010 $
Цена в валюте аукциона 1800 CHF
Испания 8 эскудо 1787 S CM на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1838 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Испания 8 эскудо 1787 S CM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1787 S CM на аукционе Gärtner - June 11, 2024
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1787 S CM на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1787 S CM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1787 S CM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1787 S CM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1787 S CM на аукционе CNG - January 10, 2024
Продавец CNG
Дата 10 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1787 S CM на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1787 S CM на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1787 S CM на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1787 S CM на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1787 S CM на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Испания 8 эскудо 1787 S CM на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1787 S CM на аукционе Cayón - June 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1787 S CM на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1787 S CM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1787 S CM на аукционе CNG - May 24, 2023
Продавец CNG
Дата 24 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1787 S CM на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1787 S CM на аукционе Heritage - March 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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