Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1787 года S CM (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (197)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1787 года со знаком S CM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 3400 EUR. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
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