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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1787 года S CM (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1787 года S CM - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1787 года S CM - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (111) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1787 года со знаком S CM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 281 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1700 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 эскудо 1787 S CM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1862 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Испания 4 эскудо 1787 S CM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
702 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Испания 4 эскудо 1787 S CM на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1787 S CM на аукционе Heritage - April 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1787 S CM на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1787 S CM на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1787 S CM на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 21, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1787 S CM на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1787 S CM на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1787 S CM на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU
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Испания 4 эскудо 1787 S CM на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Испания 4 эскудо 1787 S CM на аукционе Heritage - April 14, 2022
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1787 S CM на аукционе Silicua Coins - January 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность UNC
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Испания 4 эскудо 1787 S CM на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Испания 4 эскудо 1787 S CM на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
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Испания 4 эскудо 1787 S CM на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность VF
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Испания 4 эскудо 1787 S CM на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1787 S CM на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Испания 4 эскудо 1787 S CM на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1787 S CM на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1787 S CM на аукционе Aurea - March 25, 2021
Продавец Aurea
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1787 S CM на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1787 S CM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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