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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1787 года (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 мараведи 1787 года - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 мараведи 1787 года - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1787 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1652 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 160 EUR. Торги состоялись 3 февраля 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (2)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 8 мараведи 1787 на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 8 мараведи 1787 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Испания 8 мараведи 1787 на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1787 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1787 на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1787 на аукционе Aureo & Calicó - February 3, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1787 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1787 на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1787 на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1787 на аукционе Jesús Vico - November 15, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 15 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1787 на аукционе Cayón - December 13, 2005
Продавец Cayón
Дата 13 декабря 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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