Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1787 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 мараведи
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1787 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1652 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 160 EUR. Торги состоялись 3 февраля 2016.
Сохранность
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- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 15 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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