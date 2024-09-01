Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 эскудо 1772 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1772
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1772 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1294 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 480 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 декабря 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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