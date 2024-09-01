Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1772 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1772 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1772 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1772 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1294 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 480 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (2)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (4)
  • Soler y Llach (6)
Испания 1 эскудо 1772 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 1 эскудо 1772 M PJ на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Испания 1 эскудо 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1772 M PJ на аукционе Heritage - December 6, 2018
Испания 1 эскудо 1772 M PJ на аукционе Heritage - December 6, 2018
Продавец Heritage
Дата 6 декабря 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1772 M PJ на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1772 M PJ на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1772 M PJ на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1772 M PJ на аукционе Soler y Llach - April 29, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1772 M PJ на аукционе HERVERA - July 2, 2013
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1772 M PJ на аукционе Soler y Llach - July 1, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 1 эскудо 1772 M PJ на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 1 эскудо 1772 M PJ на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 1 эскудо 1772 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1772 M PJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 эскудо 1772 M PJ на аукционе Soler y Llach - April 19, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 19 апреля 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла III Монеты Испании 1772 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 1 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск