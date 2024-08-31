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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1772 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1772 M PJ
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 128
Аверс
Реверс
8 эскудо 1772 S CF
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
4 эскудо 1772 M PJ
Средняя цена 1000 $
Продажи
1 10
Аверс
Реверс
4 эскудо 1772 S CF
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 эскудо 1772 M PJ
Средняя цена 400 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1 эскудо 1772 M PJ
Средняя цена 310 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1772 M PJ
Средняя цена 280 $
Продажи
1 214

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1772 M PJ
Средняя цена 900 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
8 реалов 1772 S CF
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
4 реала 1772 M PJ
Средняя цена 650 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
4 реала 1772 S CF
Средняя цена 130 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 реала 1772 M PJ
Средняя цена 60 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 реал 1772 M PJ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 реал 1772 S CF
Средняя цена 45 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 реала 1772 M PJ
Средняя цена 65 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 реала 1772 S CF
Средняя цена 20 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1772
Средняя цена 360 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
4 мараведи 1772
Средняя цена 130 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
2 мараведи 1772
Средняя цена 200 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 мараведи 1772
Средняя цена 190 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
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