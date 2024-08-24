Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1772 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 мараведи
- Год 1772
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1772 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 769 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 800 EUR. Торги состоялись 21 октября 2020.
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Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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